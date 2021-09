Nel Regno Unito, una mamma ha scattato la stessa foto alla figlia per dieci anni in occasione del suo primo giorno di scuola: la storia di Dagny Barnett.

Regno Unito, mamma scatta foto alla figlia il primo giorno di scuola per 10 anni

Sono trascorsi dieci anni da quando Dagny Barnett, 53 anni, ha iniziato a scattare alla figlia Chloë sempre la stessa identica foto in occasione del suo primo giorno di scuola. Lo scatto, che ha come protagonista Chloë, ritrae la bambina – divenuta ormai adolescente – sempre nella medesima posa e nel medesimo punto della casa, pronta a recarsi a scuola per dare inizio al nuovo anno scolastico.

Dagny Barnett ha dato inizio a questa singolare tradizione familiare quando la figlia aveva appena 4 anni e frequentava l’asilo.

L’usanza si è, poi, tramandata negli anni e persiste ancora oggi che la ragazza ha compiuto i 14 anni.

Un nuovo scatto, inoltre, sta per aggiungersi alla collezione di mamma Dagny in vista dell’inizio del prossimo trimestre scolastico, durante il quale Chloë inizierà a dedicarsi ai suoi GCSE in qualità di allieva del 10° anno.

Regno Unito, la tradizione familiare di Dagny Barnett e di sua figlia Chloë

Il legame che lega la 53enne Dagny Barnett a sua figlia Chloë è particolarmente intenso: la piccola, infatti, è nata in seguito a un lungo calvario vissuto dalla donna che, pur di diventare madre, si è sottoposta a sette cicli di fecondazione assistita nell’arco di sette anni.

La collezione di foto raccolta, anno dopo anno, da mamma Dagny, quindi, rappresenta una sorta di omaggio nei confronti della figlia nonché un modo per documentare la trasformazione di Chloë da bambina ad adolescente.

A proposito della sua tradizione familiare, Dagny Barnett ha spiegato: “È solo bello vedere la differenza ogni anno di quanto è cambiata – e ha aggiunto –. L’acconciatura e tutto il suo corpo sono cambiati nel corso degli anni.

È passata da una bambina dell’asilo con le guance paffute a una ragazza cresciuta”.

Regno Unito, la sequenza di foto che documenta un viaggio durato 10 anni

Dagny Barnett, mamma casalinga, ha regole severe per come Chloë deve posare durante le foto che precedono l’inizio dell’anno scolastico. La ragazza, infatti, deve posizionarsi di lato, sorridere e indossare l’uniforme scolastica. Lo scatto, inoltre, deve essere eseguito al di fuori dalla loro casa situata nelle vicinanze di Redhill, Surrey.

Le foto diffuse da Dagny Barnett sono state suddivise in due differenti momenti temporali. La prima sequenza, infatti, mostra Chloë dall’età di 4 anni all’età di 11 anni ossia da quando frequentava la scuola materna al quando frequentava il 6° anno. La seconda sequenza, invece, raffigura l’adolescente mentre indossa una giacca rossa che testimonia il suo passaggio alla scuola secondaria.

Per quanto riguarda il rapporto della figlia con le fotografie, Dagny Barnett ha ammesso: “Chloë ama le foto ora che ha 14 anni e non deve passare attraverso lo stress della mamma che urla ‘metti la gamba in avanti’ o ‘metti la gamba nel posto giusto! – e ha concluso –. Vedere le vecchie foto è un ricordo così bello dei suoi anni di scuola media”.

Gli scatti di Dagny Barnett arrivano soltanto pochi giorni dopo il ritorno degli studenti britannici negli edifici scolastici, riaperti in tutto il Regno Unito.