Regno Unito, preside minacciata per aver tolto dalla mensa cibi troppo grassi...

I genitori degli studenti di un istituto di Walsall hanno minacciato la preside per aver proposto l'introduzione di una dieta più sana all'interno della mensa scolastica: ecco qual era il menù

«Nazista del cibo». Così i genitori degli studenti della Radleys Primary School di Walsall (Inghilterra) hanno bollato la preside Julie Copley per aver proposto l’introduzione di una dieta più sana, a base di frutta e verdura, all’interno della mensa scolastica.

Le minacce dei genitori

Dopo aver notato che molti degli studenti dell’istituto avevano sviluppato abitudini alimentari malsane, la dirigente scolastica ha deciso di fornire opzioni più nutrienti (e meno grasse) nel menù della mensa per il pranzo. Nonostante il suo impegno abbia valso all’istituto il premio d’argento nell’iniziativa Food For Life, gran parte dei genitori non ha apprezzato il suo progetto rivoltandosi contro di lei: «Mi hanno sputato addosso. Io, la mia famiglia e il mio staff siamo stati minacciati» ha raccontato Copley.

Cosa c’era nel menù?

Le modifiche del menù della scuola da parte della preside includevano giorni senza carne e l’aggiunta di più opzioni sia vegetariane che vegane. Per incoraggiare i bambini a coltivare il proprio cibo, l’istituto ha collaborato con Winterley Lane Allotments (un orto comunitario) e Copley ha confermato che i cambiamenti stanno portando gradualmente a un cambiamento di atteggiamento: «Abbiamo insistito. Il consumo dei pasti scolastici è aumentato e finalmente i nostri ragazzi si stanno godendo il cibo» ha concluso Copley.