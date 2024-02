Regno Unito, Re Carlo III ha un tumore

Londra, 5 feb. (askanews) - Il Regno Unito è scosso dalla notizia che tutti temevano e che, forse, tutti si aspettavano: re Carlo III ha un tumore. Lo ha confermato Buckingham Palace in una nota sottolineando che, durante il recente ricovero alla London Clinic del re per un'operazione alla prostat...

Londra, 5 feb. (askanews) – Il Regno Unito è scosso dalla notizia che tutti temevano e che, forse, tutti si aspettavano: re Carlo III ha un tumore.

Lo ha confermato Buckingham Palace in una nota sottolineando che, durante il recente ricovero alla London Clinic del re per un’operazione alla prostata, è stata notata la presenza di qualcosa di più preoccupante; i successivi test diagnostici hanno identificato una forma di cancro.

Sua Maestà – spiega la nota – ha iniziato da subito un programma di cure regolari, durante il quale continuerà a intraprendere gli affari statali e le pratiche burocratiche ufficiali, come al solito. Carlo III ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire ogni forma di speculazione e nella speranza che questo possa aiutare tutti coloro che, in tutto il mondo, sono affetti dal cancro ad accettare e combattere la malattia.

Il re ha voluto ringraziare l’equipe medica per l’intervento, reso possibile proprio grazie al recente ricovero ospedaliero, rimanendo del tutto ottimista sul suo trattamento e impaziente di tornare ai doveri pubblici, il prima possibile.