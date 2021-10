Regno Unito, uomo con reni giganti sottoposto a intervento chirurgico salvavita

Nel Regno Unito, un uomo con reni giganti è stato sottoposto a un intervento chirurgico salvavita: la storia del 52enne Warren Higgs.

Il paziente, Warren Higgs, 52 anni, originario di Windsor, è attualmente in ottime condizioni di salute e ha ricominciato a frequentare la palestra, nella speranza di poter partecipare al triathlon.

Nello specifico, Warren Higgs soffriva di una malattia renale policistica che causava la costante e progressiva crescita dei suoi reni. Una simile condizione clinica stava seriamente compromettendo la sua sopravvivenza in quanto il volume dei reni stava esercitando una pressione mortale sugli altri organi.

Con l’avanzare della malattia, il 52enne non ha potuto più muoversi ed era costantemente afflitto da lancinanti dolori.

La malattia, inoltre, gli ha causato tre ictus che gli hanno provocato la paralisi si un lato del corpo. Ciononostante, Warren Higgs è determinato a proseguire con la riabilitazione e rimettersi in forma per potersi dedicare al suo precedente hobby: il triathlon.

Regno Unito, uomo con reni giganti: la storia di Warren Higgs

In occasione dell’intervento chirurgico avvenuto nel mese di luglio, Warren Higgs ha riferito a BerkshireLive che i reni rimossi pesavano 45 chili. Dopo l’operazione, l’enorme e gonfia pancia che aveva a causa della malattia è ora praticamente scomparsa.

Il 52enne, inoltre, ha dichiarato: “L’operazione è andata bene e mi sto lentamente riprendendo. Mi è stato detto che c’era il 50 per cento di possibilità che potessi morire in seguito all’operazione, ma è andata bene.

Ora sto anche tornando in palestra, il che è fantastico – e ha aggiunto –. Quello che sto lottando con il dover fare la dialisi. Lo trovo totalmente estenuante – mi lascia distrutto. Metterei in guardia chiunque si trovi ad affrontare la stessa situazione: pensateci bene e non prendete alla leggera il fatto che dovrete fare la dialisi quasi tutti i giorni, è dura“.

Regno Unito, uomo con reni giganti: in attesa del secondo intervento

Nei prossimi mesi, il 52enne dovrà sottoporsi a una seconda operazione per un trapianto di rene, che dovrebbe essere fissata per il nuovo anno.

Warren Higgs ha anche rivelato che le dimensioni dei suoi reni corrispondevano a 42cm per 27cm, per il rene sinistro, e a 49cm per 28cm, per il rene destro.

Nonostante l’uomo sia in buona salute e si stia riprendendo dal recente intervento, l’attesa che lo separa dal ricevere un nuovo rene si sta rivelando estremamente stressante.

A questo proposito, infatti, Warren Higgs ha spiegato: “Mi sento molto meglio ma sto ancora cercando di perdere peso dopo l’operazione. Vado in palestra quando posso, a volte prima di fare la dialisi. È difficile perché non so quando un rene sarà disponibile. Ce n’era uno, ma i medici hanno detto che era troppo presto dopo l’operazione per me per essere pronto a riceverlo. Ora, sembra che l’operazione avverrà ad anno nuovo“.