Regno Unito, vincono 182 milioni di sterline alla lotteria, ma non possono riscuoterli: il motivo

Amarissima delusione per due giovani che avevano vinto 182 milioni di sterline. Nella carta non c'erano sufficienti soldi per il biglietto.

Finale amaro per due giovani che avevano sfiorato una vincita alla lotteria da capogiro.

Rachel Kennedy e il suo fidanzato Liam McCrohan erano riusciti a portarsi a casa giocando alla lotteria ben 182 milioni di sterline, una cifra che li ha fatti sognare, almeno fino a quando non è stato loro comunicato che non avrebbero potuto riscuotere tale somma in quanto sulla carta da loro usata per pagare il biglietto fortunato non c’erano fondi disponibili.

Regno Unito, vincita alla lotteria dal finale amaro per Rachel

La vicenda è avvenuta due anni fa, a febbraio 2021, ma è diventata di dominio pubblico solo recentemente. Rachel e Liam prima di vincere i fatidici 182 milioni avevano giocato – si legge dal Mirror – per ben cinque settimane di fila la seguente serie fortunata: 6, 12, 22, 29, 33, 6 e 11.

La festa dura molto poco. Rachel a tale proposito ha raccontato: “Ho chiamato il numero pensando di aver vinto 182 milioni di sterline e mi hanno detto ‘sì, hai i numeri giusti ma non avevi i fondi sul tuo conto per il pagamento del biglietto, quindi non è andato a buon fine'”.

Ha poi spiegato: “Ero in cima al mondo quando pensavo di aver vinto, ma quando ho scoperto che non era così, Liam era in realtà più arrabbiato di me.” Ciò nonostante a causa di un errore tecnico le è arrivato il giorno seguente un messaggio nel quale era stata avvisata della vincita.

Saranno un giorno nuovamente fortunati?

Nel frattempo la società che si occupa della gestione della lotteria, Camelot, tramite un augurio ha invitato i giovani a non scoraggiarsi: “Siamo a conoscenza della storia di Rachel e speriamo che arrivi presto per comprare un biglietto per la prossima grande estrazione”.