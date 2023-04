Stavolta le decisioni di Palazzo Chigi non c’entrano ed a causa delle nuove regole europee superbonus e bonus edilizi a rischio. Le modifiche di Bruxelles potrebbero indirizzare le misure verso settori specifici e restringere ancora di più il campo di azione. Insomma, Superbonus e i bonus edilizi potrebbero cambiare di nuovo. Ma perché? Principali imputate sono le modifiche delle regole europee che dovrebbero entrare in vigore dal primo settembre del 2025.

Superbonus e bonus edilizi a rischio

E di cosa si tratta? Un esempio per tutto: Superbonus ed Ecobonus potrebbero essere destinati in particolare alle pompe di calore, escludendo i sistemi ibridi. E quali sarebbero? Quelli con pompa di calore e caldaia a condensazione, e le caldaie a condensazione. Da questo punto di vista le regole Ue rinnovate in materia di riscaldamento potrebbero “influire anche sui bonus attualmente esistenti in Italia per la ristrutturazione degli immobili”, come spiega Money. Vero è che in Europa le nuove regole sono ancora in fase di discussione ed è atteso il consultation forum sui regolamenti Ecodesign ed Ecolabelling.

Determinante sarà l’impatto ambientale

Ecco, quello sarà il frangente cruciale: quando cioè saranno presentate alla Commissione europea le osservazioni dei soggetti interessati alle nuove regole. E ci sarebbero anche delle bozze sulle agevolazioni fiscali: i regolamenti prevedono che solo alcune tecnologie, le meno impattanti dal punto di vista energetico, potranno avere accesso agli sconti fiscali.