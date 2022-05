Regole per il mercato dei casinò online – Le principali differenze tra Italia e Germania

Dal 2021 un trattato regola i casinò online tedeschi, con alcune differenze rispetto all’Italia.

In tutti i paesi d’Europa il gioco d’azzardo online è legale, ma ogni stato ha le proprie leggi nazionali che regolamentano il settore. Questo fa sì che in ciascuna nazione vi siano regole differenti, anche se in linea di principio i vari stati cercano di adeguarsi agli indirizzi generali della Commissione Europea. Tra i paesi in cui la regolamentazione sul gioco è più avanzata vi è l’Italia, uno dei primi a dotarsi di un quadro normativo per la gestione del gioco online attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tra gli ultimi, in ordine di tempo, a dotarsi di una nuova regolamentazione del settore del gioco vi è la Germania. Nel 2021 infatti è stato approvato il Trattato sul gioco che per la prima volta ha imposto lo stesso quadro normativo ai vari stati federali tedeschi sulla gestione del gaming online. Le nuove regole rendono legale la proposta dei migliori casinò online in Germania visibili da onlinecasinosdeutschland.com.

Cosa cambia con il Trattato per i casinò in Germania

Il Trattato sul gioco del 2021, che in tedesco si chiama “Glücksspielstaatsvertrag”, ha reso finalmente legali i casinò in Germania anche virtuali. Prima del trattato i vari stati federali potevano gestire autonomamente le regole sul gioco e spesso questi vietavano le attività online per proteggere i casinò tradizionali, molto presenti in diverse aree.

Grazie al trattato ora sono consentite nei casinò online in Germania giochi di slot machine, poker e scommesse sportive. A gestire il settore vi è un’autorità centrale per il gioco, che rilascia le autorizzazioni agli operatori del settore e si occupa anche di effettuare test dei casinò online per verificare l’osservanza delle regole e contrastare il gioco illegale.

Differenze nel gioco tra Italia e Germania

Tra il trattato sul gioco tedesco e la legge italiana in materia vi sono molte analogie e anche alcune differenze. I due Paesi hanno stabilito il controllo dello Stato sul settore del gaming. Questo in Germania viene applicato attuato dall’Autorità per il gioco e in Italia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Entrambi gli enti hanno funzioni di controllo sul settore e gestiscono il sistema di autorizzazioni e licenze, regolando l’ingresso dei nuovi casinò sul mercato.

Su alcuni aspetti la legge tedesca è più severa e restrittiva rispetto a quella italiana. Ad esempio per favorire una modalità di gioco responsabile, in Germania è imposto un limite di deposito di 1000 € al mese per ciascun giocatore. Questo vuol dire che chi desidera divertirsi con i giochi online non può superare questa cifra, che viene calcolata sul giocatore e non a seconda dei siti a cui è iscritto. Questo limite manca del tutto in Italia, dove il giocatore può registrarsi a vari casinò e depositare la somma che desidera, nel rispetto però dei limiti di deposito imposti dai vari operatori.

Pubblicità e giochi consentiti

Punto fondamentale delle leggi che regolano il gioco in Italia e in Germania riguarda la pubblicità. A partire dal 2018, in Italia è stata adottata la legge n.96 del 9 agosto, che vieta del tutto ogni forma di promozione che riguardi giochi con vincite in denaro. L’unica pubblicità consentita riguarda le lotterie nazionali con estrazione differita. Si tratta di una delle leggi più severe in Europa.

Anche la Germania si è dotata di una legge per la gestione della pubblicità del gioco d’azzardo. Questa impone il divieto di creare messaggi rivolti a minori e messaggi che interpretino il gioco come una forma di guadagno o soluzione per problemi economici. Per quanto riguarda gli spot non possono essere trasmessi tra le sei e le 21.

Altra differenza tra Italia e casinò in Germania riguarda i giochi consentiti. Mentre in Italia tutte le tipologie di giochi, dai casinò games al poker, al bingo, alle lotterie istantanee, sono consentiti sul web, in Germania i casinò online possono proporre esclusivamente slot-machine, poker e scommesse sportive. In relazione all’offerta di giochi nei casinò online, vige un’altra regola, del tutto assente in Italia. Le aree che propongono le diverse tipologie di gioco, infatti devono essere nettamente separate e non è consentito nessun tipo di pubblicità incrociata tra le diverse tipologie di gioco.