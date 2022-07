Regole più severe in California per ridurre la plastica

(Adnkronos) – Un'importante legge approvata e firmata giovedì scorso dal governatore Gavin Newsom mira a ridurre in modo significativo gli imballaggi di plastica monouso in California e in concomitanza ad aumentare drasticamente i tassi di riciclaggio. Secondo il disegno di legge, i produttori di plastica dovranno ridurre la plastica nei prodotti monouso del 10% entro il 2027, e del 25% entro il 2032.

Inoltre, entro il 2032, la plastica dovrà essere riciclata al 65%, un salto enorme rispetto ai tassi attuali.