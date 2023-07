Reichlin, ‘siamo su cammino disinflazione, aumento tassi dovrebbe essere arrivato a termine’

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "Siamo su un buon cammino di disinflazione. Anche se rimangono dei rischi perché l’inflazione sottostante che esclude energia e beni alimentari è ancora troppo alta rispetto all’obiettivo della Bce ma c’è un rallentamento dell’economia in corso che suggerisce che a questo punto forse l’aumento dei tassi dovrebbe essere arrivato al suo termine". Lo ha detto Lucrezia Reichlin, docente di economia presso la London Business School, a margine dell’assemblea di Ancc-Coop.

"Nei prossimi dieci anni – prevede Reichlin – è possibile che ritorneremo in un regime di tassi reali bassi, soprattutto in relazione alle grandi incertezze in corso, in particolare al rischio climatico. Nel futuro dovremo aspettarci un aumento della volatilità dei prezzi dovuta alla maggiore frequenza di eventi climatici estremi".