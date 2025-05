Relazioni 2025, la due giorni a Roma di Lilly

Roma, 29 mag. (askanews) – Arriva a Roma la seconda edizione del format “RELAZIONI”, il progetto di Lilly con l’obiettivo di instaurare un percorso di confronto e dialogo con Associazioni dei pazienti attive in diverse aree per condividere spunti e riflessioni sulle principali sfide in Sanità e valorizzare le competenze offerte da chi rappresenta i pazienti.

Seconda edizione dal titolo “La comunicazione delle Associazioni pazienti. Un valore per il sistema salute” che ha visto momenti di dibattito e riflessione tra rappresentanti dell’associazionismo, Istituzioni, politici ed esperti. Abbiamo parlato con Elias Khalil, Presidente e Amministratore Delegato Lilly Italy Hub:

“Questo evento è la seconda edizione di relazione, un evento che abbiamo avuto l’anno scorso a Sesto Fiorentino e quest’anno qui a Roma dove abbiamo un’altra sede. È importante la location perché qui a Roma abbiamo tanti stakeholders, tante istituzioni con cui dobbiamo parlare su come possiamo migliorare il sistema sanitario e il ruolo di associazione è molto importante perché loro sono i protagonisti, rappresentano i pazienti, le esigenze dei pazienti e per questo è importante essere insieme per due giorni per riflettere come noi possiamo come stakeholders lavorare tutti insieme fino a migliorare la vita dei pazienti italiani”.

Due giornate di RELAZIONI 2025 dedicate al confronto ed al ruolo strategico della comunicazione delle Associazioni, a cominciare dai processi con cui si comunicano parole e messaggi. È poi intervenuta Rosy Russo, Presidente e Founder di Parole O_Stili:

“Noi sappiamo quanto la comunicazione sia fondamentale nella vita di ciascuno, lo diciamo sempre che le relazioni sono il cuore della nostra vita, quindi essere qui oggi e condividere con loro questo atto di responsabilità è importante perché io credo che sia molto contagioso e quindi avere a fianco una realtà come Lilly che ha un’attenzione così forte anche a tutto quello che è il mondo della salute e per noi sia un orgoglio che uno sprone a dirci che insieme davvero si può arrivare più lontano e abbracciare le persone”.

Tre talk nella prima giornata in cui sono stati toccati diversi temi tra cui l’importanza di garantire un accesso all’innovazione per garantire maggiore equità. Infine abbiamo parlato con Gabriella Facchinetti, Primo Ricercatore del Centro Nazionale della Clinical Governance ed Eccellenza delle cure, Istituto Superiore di Sanità:

“Sicuramente è cruciale garantire l’accessibilità alle cure a tutti i tipi di pazienti che siano sani o malati e con l’obiettivo di garantire che abbiano un’assistenza di alta qualità. Il nostro centro, l’Istituto Superiore di Sanità, promuove percorsi clinico assistenziali che siano in grado di tutelare l’accessibilità a tutti i cittadini”.

Punto d’arrivo di “RELAZIONI 2025”, la produzione di un documento di indirizzo sul valore e le potenzialità della comunicazione, strumento di riferimento per tutti gli stakeholder delle Associazioni.