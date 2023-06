Religioni: Mantovano, 'impegno governo anche contro persecuzione 'educata''

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "L'impegno del governo per la libertà religiosa è un impegno che non si rivolge solo a quei paesi in cui la persecuzione è cruenta, ma che tiene in considerazione quella che Papa Francesco ha definito persecuzione educata. Quando con provved...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "L'impegno del governo per la libertà religiosa è un impegno che non si rivolge solo a quei paesi in cui la persecuzione è cruenta, ma che tiene in considerazione quella che Papa Francesco ha definito persecuzione educata. Quando con provvedimenti amministrativi o con l'ostracismo mediatico viene impedito a qualcuno di parlare, a esprimere il proprio convincimento religioso o anche i convincimenti di sana antropologia che hanno alle spalle una fede religiosa vissuta coerentemente, ci si deve preoccupare come ci si preoccupa per i villaggi messi a ferro e fuoco per cristiani preda del Jihadismo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intervenendo alla presentazione del Rapporto di Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs) sulla libertà religiosa.

"Il mancato rispetto della libertà religiosa – ha rimarcato -, seppure in maniera dolce, impoverisce la dialettica democratica che passa da un confronto libero e costruttivo alla imposizione di una ideologia. Per esempio, c'è chi intende promuovere delle prassi sulla corretta antropologia sulla famiglia, e qualche volta assistiamo al tentativo di ridurre al silenzio queste istanze, a tentativi di marginalizzazione con slogan grossolani, temi che accendono gli animi. Non voglio essere vago, ma si è giunti a negare la possibilità a un ministro di presentare il proprio libro", dice Mantovano richiamando il cosiddetto caso Roccella, "con sedicenti intellettuali e leader politici che hanno rivendicato la liceità di questi gesti. Ma questo significa ostacolare un dialogo".