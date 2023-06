Religioni: Meloni, 'malinteso concetto inclusione non limiti libertà religiosa'**

Roma, 22 giu.(Adnkronos) – "Papa Francesco ci ha ammonito dal pericolo di una 'persecuzione educata travestita di cultura, modernità e progresso', che 'in nome di un malinteso concetto di inclusione' limita la possibilità dei credentidi esprimere le proprie convinzioni nell’ambito della vita sociale. È un’analisi che condivido, perché è profondamente sbagliato pensare che per accogliere l’altro si debba negare la propria identità, compresa l’identità religiosa. Solo se sei consapevole di ciò che sei puoi dialogare con l’altro, puoi rispettarlo, conoscerlo in profondità, trarre da quel dialogo un arricchimento". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, citando Bergoglio in un passaggio del suo videomessaggio indirizzato alla presentazione del Rapporto Acs sulla Libertà religiosa 2023.