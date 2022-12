Remtech a Gela: "La rigenerazione crea posti di lavoro"

Gela (Cl), 2 dic. (askanews) - "Abbiamo tantissime opportunità in questo particolare momento storico del nostro paese, queste opportunità passano attraverso le attività di risanamento e rigenerazione". A parlare è Silvia Paparella, AD Ferrara Fiere e Presidente RemTech Expo Hub Tecnologico, pr...

Gela (Cl), 2 dic. (askanews) – “Abbiamo tantissime opportunità in questo particolare momento storico del nostro paese, queste opportunità passano attraverso le attività di risanamento e rigenerazione”. A parlare è Silvia Paparella, AD Ferrara Fiere e Presidente RemTech Expo Hub Tecnologico, presente oggi a Gela in occasione della seconda giornata degli “Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori”.

“Dalle attività di risanamento nascono risorse, come nel territorio di Gela dove c’è un intenso processo di rigenerazione e di rilancio.

Tutto ciò non fa altro – sottolinea la Paparella – che creare posti di lavoro grazie ad attività produttive che saranno molto più sostenibili e meno impattanti”.