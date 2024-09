RemTech e Sogesid presentano Ambientech per imprese e startup

Ferrara, 20 set. (askanews) – Valorizzare le startup e gli imprenditori in campo ambientale e diffondere l’innovazione tecnologica applicata ai territori. E’ un impegno molto concreto quello che è stato siglato a Ferrara nel corso della 18esima edizione di RemTech. La general manager, Silvia Paparella.

“Il matrimonio tra RemTech l’Hub tecnologico ambientale e le competenze di una realtà così importante come Sogesid hanno messo a sistema il loro valore e hanno trasformato questo messaggio in una concreta piattaforma delle tecnologie ambientali”.

Su Ambientech – questo il nome della piattaforma – si possono trovare le informazioni delle imprese che hanno progettato servizi per l’efficientamento energetico, la gestione dei rifiuti, delle acque e delle bonifiche sui siti. E l’hanno fatto mettendo in campo soluzioni tech.

Ne spiega il funzionamento Giorgia Scopece direttore per la Cooperazione internazionale e l’assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni di Sogesid.

“L’obiettivo è la massima diffusione delle informazioni sule tecnologie innovative in campo ambientale senza una segmentazione tra siti ma una diffusione razionale e razionalizzata. Ma soprattutto garantire una raccolta di dati da destinare ai policy maker sulle innovazioni tecnologiche trainanti, le innovazioni tecnologiche mancanti rispetto all’obiettivo sulla transizione giusta sulla quale sta puntando il governo”.

Una grande banca dati che consentirà anche di ridurre tempi d’attesa e burocrazia.

“La pubblica amministrazione, quando deve avviare dei bandi di selezione per l’attivazione delle migliori tecnologie in campo ambientale per i servizi ambientali, sa dove andare a vedere le migliori tecnologie – ha aggiunto Scopece -. Quindi è un vantaggio per l’impresa, è una razionalizzazione delle informazioni per la pubblica amministrazione ed è un servizio pubblico a 360 gradi”.