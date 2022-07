RemTech Expo, Confindustria Cisambiente presente “con entusiasmo”

Roma, 29 lug. (askanews) – “Partecipiamo a RemTech Expo con l’entusiasmo di essere bonificatori e fitobonificatori avendo fatto nostro il progetto importantissimo dell’Arma dei Carabinieri “Un albero per il futuro”, con le foreste urbane che saranno l’ulteriore passaggio nel nostro lavoro importante di amore verso il pianeta”.

Lo afferma Lucia Leonessi, direttore generale di Confindustria Cisambiente, confermando la partecipazione a settembre all’edizione 2022 di RemTech Expo.

“Confindustria Cisambiente fin dalla nascità ha creduto nel settore bonifiche.

Ha voluto inserirlo considerando che non era mai stato fatto prima questo passaggio. Anche a dispetto un pò del momento, nel 2016 le bonifiche era considerate una attività avulsa dal ciclo integrato dei rifiuti. Oggi abbiamo capito che non solo le bonifiche possono essere inserite a pieno diritto ma

possono divenire tramite il land field mining per esempio, bonifica che restituisce materiali, una miniera urbana per la città. Poi ci sono le bonifiche delle discariche abusive che sono diventate per noi l’attività del cuore, perchè ci riempie di soddisfazione verificare quanto un terreno poi ridia gioia e

felicità per la comunità.

Si tratta poi di una attività che porta ricchezza al paese, con un lavoro che rende orgogliosi”, sottolinea Leonessi.