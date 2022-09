RemTech Expo, D’Aprile (MiTE): apprendere dal confronto

Roma, 13 set. (askanews) – “Il ministero della transizione ecologica ha una particolare vicinanza con Remtech, per le tematiche trattate e che ci vede

particolarmente impegnati anche emotivamente, viviamo 3 situazioni emergenziali: situazione pandemica, crisi energetica e siccità. Il Dipartimento per lo Sviluppo sostenibile è attivo sul territorio, per noi RemTech è un hub di informazione e formazione. Noi apprendiamo dal confronto con gli stakeholder per migliorare le riforme. Il confronto è importantissimo”.

Lo ha affermato Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero della Transizione Ecologica, in occasione della presentazione dell’edizione 2022 di RemTech Expo, in programma a Ferrara dal 21 al 23 settembre.