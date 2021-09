RemTech Expo, Ferrieri(Angi): sostenibilità è chiave svolta Pnrr

Ferrara, 25 set. (askanews) – “Il tema ‘giovani, innovazione e sostenibilità’ sono la base del progresso economico e sociale in cui l’Italia è chiamata a vivere da protagonista”. Ma è necessario un “cambiamento” che “proprio partendo dagli investimenti” previsti con il Pnrr si rimette al centro “un’interlocuzione con la società civile, col mondo delle start-up, con l’università”. Protagonisti che in occasione del RemTech Expo di Ferrara hanno dialogato anche a partire dalle sollecitazioni emerse dall’Associazione nazionale giovani innovatori.

L’obiettivo – ha spiegato il presidente Gabriele Ferrieri – è quello di “sviluppare i progetti di eccellenze e talenti al centro del manifesto per la Next generation Ue in cui il tema della sostenibilità è un punto chiave”.

“Questa transizione legata all’ambiente e all’energia – ha detto Ferrieri – è anche un monito dal punto di vista etico e sociale in cui da un lato i giovani possono essere parte integrante di questo cambiamento e allo stesso tempo l’impresa essere sempre più lungimiranti in termini di investimento e di ricadute occupazionali, in cui in primis la salvaguardia dell ambiente e la salvaguardia dei territori siano dei pilastri per il rilancio dell Italia anche in termini di Pil al pari degli altri e partners europei in modo tale da poter attirare anche maggiori investimenti da parte degli interlocutori internazionali e mantenere così il vantaggio competitivo”.