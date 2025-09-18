RemTech Expo, Legnini: prevenzione è priorità inderogabile con clima

Ferrara, 18 set. (askanews) – “Il rischio idrogeologico risulta fortemente aggravato dalla crisi climatica” e “gli eventi eccezionali sono sempre più frequenti”, per questo “la necessità di fare prevenzione adesso diventa una priorità inderogabile”. Lo ha detto Giovanni Legnini, Commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2017, durante la Conferenza nazionale sul dissesto idrogeologico a RemTech Expo di Ferrara.

“C’è sempre di più la consapevolezza che il rischio idrogeologico risulta, come è a tutti noto, purtroppo, fortemente aggravato dalla crisi climatica, dai cambiamenti climatici. Gli eventi eccezionali sono sempre più frequenti, lo sappiamo tutti – ha spiegato Legnini -. E quindi ciò che si dice non da oggi, da decenni sulla necessità di fare prevenzione, adesso diventa una priorità inderogabile, perché sappiamo che cosa può accadere, peraltro la scienza e la tecnica ci aiutano in questa direzione”.

Il Commissario ha sottolineato che “le esperienze ricostruttive consentono anche di valutare quali sono le buone prassi, le buone esperienze che è possibile elevare a modello di riferimento”.

Secondo Legnini RemTech Expo in corso a Ferrara “è sempre più il luogo, l’evento che consente di mettere a confronto le esperienze nei vari territori e di assumere indirizzi, operare riflessioni su ciò che c’è da aggiornare. Questo vale sul rischio sismico, vale sul rischio idrogeologico, vale sulla gestione delle emergenze, sulla gestione delle ricostruzioni”.