RemTech Expo, Morelli: transizione con al centro l'uomo

Roma, 12 set. (askanews) – “Di fronte a un percorso di transizione che deve prevedere l’esclusione di ideologie e l’ingresso del buonsenso, siamo di fronte a una manifestazione che ci permette di parlare con gli operatori per poi mettere in campo azioni amministrative e politiche per una transizione che veda al centro l’uomo e non appunto l’ideologia”.

Lo ha affermato il Sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli, intervenuto in Senato alla presentazione della 18esima edizione di RemTech Expo in programma a Ferrara Expo dal 18 al 20 settembre.