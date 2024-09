RemTech Expo, Paparella: tracciamo rotta per Paese e Europa

Roma, 19 set. (askanews) – “RemTech è giunto alla 18esima edizione ed è evento emerito della Presidenza della Repubblica per il secondo anno consecutivo. La Medaglia del Presidente Mattarella è un riconoscimento importantissimo per questa comunità che fonda le proprie radici sui temi del risanamento, della rigenerazione, della transizione ecologica e della multitransizione. Un riconoscimento che ci spinge sempre più ad essere un contesto inclusivo, un grande punto di ascolto e soprattutto un momento in cui tracciamo una rotta e diamo un supporto fattivo al Paese e all’Europa”.

Così Silvia Paparella, general manager di RemTech Expo, presenta la 18esima edizione di RemTech Expo, in svolgimento a Ferrara Expo.