RemTech, Fraccaro: Superbonus strumento per rilanciare economia

Ferrara, 22 set. (askanews) – “Il Superbonus ha dimostrato di essere una misura efficace perché ha rilanciato l’economia dopo la crisi pandemica” e quindi va salvaguardato anche nel prossimo governo perché sarà l’unico strumento per rilanciare l’economia”. Lo ha detto l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri durante il governo Conte 2, Riccardo Fraccaro, a margine di un incontro a RemTech Expo a Ferrara.

“Il Superbonus ha dimostrato di essere una misura efficace perché ha rilanciato l’economia dopo la crisi pandemica: il Pil era calato del 10% e l’anno dopo è salito fino a +7% questo grazie al settore dell’edilizia che storicamente traina l’economia – ha spiegato Fraccaro -.

I prossimi mesi saranno difficili per i costi dell’energia e i conflitti internazionali”.

“Io penso che tutte le forze politiche che entreranno in Parlamento dovranno lavorare insieme – ha aggiunto – per dare continuità a questa misura che, per una contrarietà ideologica e tecnica, il governo Draghi ha rallentato e l’ha svilita. Va migliorata e poi rilanciata, perché la base del Superbonus sarà l’unico strumento per rilanciare l’economia”.