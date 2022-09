RemTech, Lucaselli (FdI): modificare storture del Bonus 110

Ferrara, 22 set. (askanews) – “Sicuramente la misura del Bonus 110 ha avuto un’ispirazione positiva, però la messa a terra di questo provvedimento ha manifestato una serie di storture e di limiti che vanno assolutamente modificati. Questo è uno dei nostri obiettivi quando arriveremo al governo”. Lo ha detto Ylenja Lucaselli, deputato di Fratelli d’Italia, a margine di un incontro a RemTech Expo a Ferrara.

“Non c’era bisogno di arrivare al 110, si poteva accontentarsi di percentuali minori – ha aggiunto Lucaselli -.

Dobbiamo fare in modo che questo vantaggio non venga utilizzato solo dai ricchi proprietari di immobili, ma realmente utilizzato dai condomini, dalle case dei centri città che vanno ristrutturati. Ci vuole un maggior controllo e dobbiamo fare in modo che ci sia una gradualità in base ai propri redditi”.