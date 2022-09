RemTech, Manca (Pd): serve riforma complessiva di tutti i bonus

Ferrara, 22 set. (askanews) – “L’edilizia deve imparare a investire nella rigenerazione dei fabbricati che proteggono l’ambiente”. Il “110” non potrà più restare in piedi, perché si rischia di creare “distorsioni” sul mercato. Anzi occorre “una riforma complessiva di tutti i bonus”. Lo ha detto il senatore per il Partito Democratico Daniele Manca, a margine di un incontro a RemTech Expo a Ferrara.

“Sicuramente il Superbonus ha rappresentato una misura importante per sbloccare un paese dopo la pandemia e per rilanciare la crescita e gli investimenti – ha spiegato Manca -.

Quindi è stata una misura utile. Non c’è dubbio che il 6,2% di crescita del 2021 ha in pancia l’importante componente della ripresa dell’edilizia”.

Tuttavia “io credo che oggi dobbiamo guardare al futuro che richiede una riforma complessiva di tutti i bonus legato al Pnrr – ha proseguito -. Il bonus dovrà essere inferiore al 110 ma sarà necessaria una misura che duri nel tempo legata all’efficientamento energetico dei fabbricati.

L’edilizia deve imparare a investire nella rigenerazione dei fabbricati che proteggono l’ambiente”.