RemTech, Paparella: rischi alluvioni devono diventare opportunità

Ferrara, 21 set. (askanews) – “In un momento in cui il nostro Paese è colpito da alluvioni e momenti drammatici, noi desideriamo che questo rappresenti un momento in cui riflettere e in cui far sì che i problemi e i rischi del Paese possano diventare un’opportunità”. Lo ha detto Silvia Paparella, amministratore delegato di Ferrara Fiere Congressi e general manager di RemTech Expo, nella giornata inaugurale degli Stati generali sulla gestione e sviluppo sostenibile dei territori “Dal risanamento alla rigenerazione, il futuro del pianeta terra”.

“E’ iniziata oggi la sedicesima edizione di RemTech, l’hub tecnologico ambientale dedicato ai temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei territori – ha detto Paparella -. Tante autorità, tante imprese sono presenti e non hanno voluto mancare agli Stati generali della gestione e dello sviluppo sostenibile dei territori nei quali abbiamo parlato di risanamento, ma sopratutto, in questo particolare momento, abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione ai temi della gestione dell’acqua, del dissesto idrogeologico e della prevenzione dei territori.

“Quest’anno – ha ricordato la general manager di RemTechExpo – siamo partiti dai territori, dai virtuosismi e dalla prossimità e abbiamo fatto della prossimità un valore per il rilancio e la ripresa del paese sui temi del dissesto, del risanamento e della rigenerazione dei territori. Questa mattina si sono svolte le premiazioni dei Comuni virtuosi, particolarmente impegnati su questi temi. Abbiamo premiato i sindaci della città di Ferrara, Chioggia, Filettino, Ascolti Piceno, Lesina e gli assessori dei Comuni di Taranto e Genova. A loro va questo importante riconoscimento consegnato da tutto il board tecnico e scientifico di RemTech Expo”. L’auspicio, ha concluso Paparella “è quello di coinvolgere a partire da quest’anno un numero sempre crescente di amministrazioni che lavorano, operano e crescono sul territorio e per il territorio”.