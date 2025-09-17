RemTech, Pichetto Fratin: prevenzione e stop abbandono aree interne

Ferrara, 17 set. (askanews) – “C’è un cambiamento climatico notevole” e bisogna “valutare le conseguenze dell’abbandono delle aree interne” con “azioni di adattamento rispetto a eventi che prima erano eccezionali, oggi ahimè sono ordinari”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, al RemTech Expo di Ferrara.

“Non c’è un’unica soluzione”, per prevenire gli eventi causati dai cambiamenti climatici, “non c’è un meccanismo solo con una norma, solo con un intervento finanziario per dare delle risposte”, ha spiegato Pichetto.

“I temi che dobbiamo affrontare sono: innanzitutto renderci conto che c’è un cambiamento in corso, un cambiamento climatico notevole che porta automaticamente a indirizzare le nostre azioni da un lato nella prevenzione”. Quindi “quando parliamo di prevenzione parliamo di prevenzione nelle opere, ma anche di valutare quelle che sono le conseguenze dell’abbandono delle aree interne – ha proseguito il ministro – della diminuzione quindi demografica su intere aree del paese e dall’altro nelle azioni quindi di adattamento, di pre-adattamento rispetto a eventi che prima erano eccezionali, oggi ahimè sono ordinari e inoltre naturalmente la celerità nell’intervento anche post perché a questo punto sta diventando determinante”.