Renato Ardovino torna in tv con “La dolce bottega di Renato”

Roma, 7 ott. (askanews) – Ogni sua torta è una vera e propria opera d’arte, un capolavoro di gusto. Renato Ardovino è pronto a tornare in tv alla guida de La dolce bottega di Renato, in onda ogni domenica alle 15 su Food Network, canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53), a partire dal 9 ottobre. Otto episodi prodotti da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery, scritti da Luigi Miliucci e diretti da Alessandro Valbonesi.

Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Il programma più dolce della tv si ripresenta al pubblico in una veste completamente rinnovata. Come spiega lo stesso Ardovino: “Nella prima parte di ogni puntata realizzerò un dolce della tradizione: ricette della mia terra, ricette di famiglia, ritrovati in vecchi ricettari”.

In ogni puntata, Ardovino ci spalanca le porte della sua elegante torteria a Battipaglia: un raffinato tempio del gusto in cui i suoi dolci, da quelli della tradizione a quelli monumentali e artistici, si vestono di meraviglia.

Nella seconda parte di ogni puntata, invece, spazio ai vip. Da Benedetta Rossi, Csaba Dalla Zorza, Imma Polese, Anna Moroni. “Darò sfogo a tutta la mia creatività e alla specialità che mi contraddistingue, il cake design, impegnandomi in una dolce missione”.