Renato Zero a Domenica In, il web contro Mara Venier e il ricordo di Raffaella Carrà

Renato Zero a Domenica In: il cantautore italiano è stato ospite di Mara Venier durante la puntata di domenica 29 maggio del talk show in onda su Rai 1.

Renato Zero a Domenica In, il web contro Mara Venier

In occasione della puntata di Domenica In andata in onda domenica 29 maggio, Mara Venier ha accolto in studio l’amico e cantautore Renato Zero.

Al suo arrivo, l’artista ha portato alla conduttrice tre regali tra i quali figurano Atto di fede, suo primo progetto editoriale approdato in libreria lo scorso 8 aprile, e due biglietti per il primo concerto live organizzato dopo lo stop imposto negli ultimi due anni dalla pandemia Covid.

L’incontro tra Mara Venier e Renato Zero è stato molto emozionante ma alcune battute della conduttrice hanno indispettito i telespettatori che si sono lamentati suoi social media, in particolare Twitter.

Nel momento in cui Mara Venier ha accolto l’amico, infatti, ha esordito esclamando: “Te l’ho data”.

Alla frase della conduttrice, il cantautore ha replicato: “La dritta di arrivare in orario”.

La frase, tuttavia, è stata ripetuta dalla padrona di casa in più di una circostanza. Nel corso dell’intervista, inoltre, la Venier ha rincarato la dose, affermando: “Abbiamo pure dormito insieme!”.

All’ennesima allusione, tuttavia, Renato Zero ha risposto con ironia, chiedendo: “Ma che ti sei fumata?”.

Molti utenti, su Twitter, hanno contestato l’atteggiamento della conduttrice, considerato eccessivamente autocelebrativoe hanno tacciato la donna di “volgarità, ride solo lei delle sue battute”. Inoltre, alcuni hanno chiesto di procedere all’abolizione dei “doppi sensi su rete pubblica” e di mostrare maggiore “rispetto per i minori”.

Il ricordo di Raffaella Carrà

Nello studio di Domenica In, Renato Zero ha voluto ricordare l’amica Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021.

Dopo aver guardato uno spezzone di una recente intervista realizzata dal cantautore per il format A raccontare comincia tu, l’artista ha dichiarato: “Ho poco tempo per le vacanze, quando riesco faccio sempre un salto all’Argentario.

Io abito vicino a Raffaella, attaccato a lei. L’idea di passare anche solo dieci giorni all’Argentario, senza sentire quella risata dalla mia finestra, sarà molto dura”.