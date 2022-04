Renato Zero: “A Roma manca la voce dei romani”

Roma, 6 apr. (askanews) – “Il Circo Massimo premia la mia romanità, ci sono giorni in cui mi sono sentito straniero a casa mia perché c’è questa invadenza della politica. Perché non mettono questo governo a Torino, saremo contententi di rinunciare a essere la capitale d’Italia, perché siamo la capitale del mondo ha detto Renato Zero che ha annunciato il grande ritorno al live per la prima volta al Circo Massimo con Zerosettanta, l’imperdibile festa con i fan per celebrare 55 anni di carriera.

L’evento si terrà il 23-24-25-30 settembre 2022. “A Roma manca la voce dei romani, al Circo Massimo mi faccio gladiatore per conquistare applauso” ha concluso Zero.