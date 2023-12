Renato Zero: "Ho parlato con mia madre morta per sei minuti"

Renato Zero: "Ho parlato con mia madre morta per sei minuti"

Renato Zero ha svelato alcuni retroscena in merito al suo rapporto con sua madre.

Ospite a Domenica In Renato Zero ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con sua madre e sull’unica volta in cui sarebbe riuscito a sognarla dopo che è morta.

Renato Zero: la madre scomparsa

Renato Zero è sempre stato molto legato a sua madre Ada Pica e lui stesso, a Domenica In, ha voluto celebrarla. Il celebre cantante ha anche ammesso che, dopo la scomparsa di sua madre, sarebbe riuscito a sognarla per un’unica volta e avrebbe chiesto a Dio di poterle continuare a parlare anche al termine del suo sogno.

“Io l’ho sognato una volta sola, una notte. Era sul pontile di Ostia e si affacciava verso il mare e vedevo da dietro una pettinatura da Rita Hayworth e un cappello a falde. Ad un certo punto si è girata e le ho fatto delle domande. ‘Hai sofferto quando sei andata vita?’, le ho chiesto. ‘No amore, sono andata via molto prima che voi immaginavate’, mi ha risposto in sogno. Poi, mentre le parlavo – questo lo dico perché si vedono Madonne, si cercano santi e miracoli – ho avuto l’ardire l’ardire di chiedere a Dio di poter aprire gli occhi e di continuare a dialogare con mia mamma e l’ho fatto per buoni sei minuti”, ha dichiarato il cantante. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più, e si chiedono se Renato Zero tornerà a parlare della questione e se svelerà ulteriori retroscena.