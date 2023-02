Renato Zero torna live: Il pubblico nota vincente della mia vita

Roma, 18 feb. (askanews) – Prosegue anche nel 2023 la favola in musica di Renato Zero. Sulla scia dei monumentali festeggiamenti al Circo Massimo, dove lo scorso autunno ha celebrato (in incolpevole ritardo) i 70 anni e i 55 di carriera con sei concerti-evento tutti sold out da oltre 100.000 spettatori, Zero è pronto a stupire una volta in più i suoi fan portandoli con sé nella nuova avventura live “Zero a Zero – Una sfida in musica”, la tournée nei palasport prodotta da Tattica e in partenza da Firenze il 7 marzo.

Da marzo a maggio Renato Zero girerà l’Italia per riabbracciare il suo pubblico:

“Il pubblico sarà giudice probabilmente di questa contesa tra Renato e Zero, benché loro mi riconoscano entrambi i ruoli e le responsabilità. Però noi sappiamo perfettamente che uno fa un suo percorso e l’altro ne fa un altro e insieme raggiungono poi un risultato”, ha raccontato in un’intervista.

“Io sono sempre molto sereno, il camerino è la mia sagrestia, perché io lì mi concentro, mi trucco, mi preparo.

Il palco è una verifica costante che non sono cambiato, che non ho tradito, che mi piace sempre incontrare il mio publbico. Sono tante le cose che mi emzionano, le facce dei miei musicisti, che da tanti anni mi seguono, le quinte soprattutto, dove si prepara, dove ogni tanto una lacrima, un brivido, una paura e soprattutto il pubblico, che è sempre la nota vincente, la ragione primaria della mia vita”, ha sottolineato.

Firenze, Conegliano, Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno, Eboli, Roma – queste le città che si preparano ad ospitare “Zero a Zero – Una sfia in musica: 23 imperdibili appuntamenti in 10 palasport” – con numerose repliche nelle più importanti città e la sua Roma a chiudere il cerchio – per condividere con i fan il nuovo atteso capitolo di questa “sfida in musica” e regalare inedite emozioni con gli iconici brani che hanno segnato intere generazioni, senza risparmiare novità e grandi sorprese.