Renault: con Nissan 'discussioni per rafforzare futuro Alleanza'

Parigi, 10 ott. -(Adnkronos) – Renault e Nissan confermano di avere in corso "discussioni su iniziative continue per rafforzare la cooperazione e il futuro dell'Alleanza", che stringe le due case, assieme a Mitsubishi. Lo si legge in una nota diffusa dopo il weekend di colloqui che l'ad di Renult Luca de Meo ha avuto in Giappone per affrontare i nodi del rapporto fra le due case.

Fra i temi discussi – continua la nota – "una ipotesi di accordo su una serie di iniziative strategiche comuni tra mercati, prodotti e tecnologie".

Nissan comunica il proprio "interesse a investire nella nuova entità" di veicoli 100% elettrici che Renault ha in animo di creare e che rappresenta un punto chiave "della strategia Renaulution di Renault e sarà uno dei passi strategici" per la realizzazione del piano Nissan Ambition 2030.

Le due case, continua la nota, "continuano ad apportare miglioramenti strutturali per garantire la sostenibilità delle operazioni e della governance dell'Alleanza".

Dopo la dffusione della nota il titolo di Renault è balzato fino a +6% alla Borsa di Parigi e al momento viene scambiato intorno a 31,90 euro pari a +3,90% sulla chiusura di venerdì.