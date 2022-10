Renault: Ft, De Meo a Tokyo per affrontare nodo alleanza con Nissan

Roma, 7 ott. -(Adnkronos) – Missione giapponese nel fine settimana per l'amministratore delegato della Renault Luca de Meo che è volato a Tokyo per colloqui con l'ad di Nissan Makoto Uchida in un confronto che – riferisce il Financial Times – punta a superaro lo stallo nei rapporti fra le due case e potenzialmente aprire la strada a una ristrutturazione storica dell'alleanza che le lega dal 1999.

La visita di De Meo – secondo il quotidiano britannico – è incentrata su due proposte volte a garantire il futuro di Renault ma che, in modo cruciale, richiedono l'accordo di Nissan. La prima proposta è quella secondo cui il gruppo francese potrebbe affidare parte del suo business di motori a combustione alla cinese Geely, nel quadro di una strategia di Renault di trasformarsi in produttore esclusivamente di veicoli elettrici: tuttavia, vista la condivisione delle tecnologie con Nissan, questo sviluppo richiede naturalmente il consenso dei giapponesi, riluttanti a questa partnership con un gruppo cinese.

Secondo il FT l'obiettivo di De Meo sarebbe quello di finalizzare un accordo con Geely prima della capital market day che Renault ha in calendario all'inizio di novembre.

La seconda proposta in discussione questo fine settimana è la richiesta della Renault che Nissan investa in una nuova società separata destinata a sviluppare veicoli elettrici e software dedicato, che potrebbe chiamarsi "Ampere". Nissan potrebbe condizionare il proprio sì per chiedere una riduzione significativa della partecipazione del 43% che Renault detiene nella casa giapponese, una quota che a lungo è stata oggetto di tensioni fra Parigi e Yokohama.

Secondo fonti francesi, il management di Renault sarebbero ora più disponibili su questo punto, essendo convinti che l'alleanza con Nissan sopravvivrà solo in base alla sua capacità di andare avanti con piani di produzione congiunti. Sullo sfondo di questo braccio di ferro uno scenario automobilistico in cui le alleanze, a volte inedite, continuano a rafforzarsi, come dimostra il caso di Stellantis, nata dalla fusione di PSA e Fiat-Chrysler, mentre Honda e General Motors stanno collaborando strettamente sulla tecnologia delle batterie.