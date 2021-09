Renault Megane E-Tech diventa 100% elettrica

Milano, 7 set. (askanews) – Anteprima mondiale all’IAA, il Salone della Mobilità di Monaco, per la nuova Renault Mégane E-Tech 100% elettrica. La berlina compatta di segmento C introduce il nuovo design “sensual tech” compatto all’esterno, ma con una grande abitabilità. Nuovo anche il sistema di infotainment OpenR con display centrale da 24″, sviluppato con Google. La Mégane E-Tech Electric sarà prodotta in Francia, nello stabilimento di Douai, nel cuore di ElectriCity, il nuovo centro industriale elettrico europeo dove Renault conta di produrre 400mila veicoli all anno.

Raffaele Fusilli Managing Director Renault Brand Italy: “Mégane E-Tech Electric incarna la Nouvelle Vague della marca. E veramente l’apertura di una nuova era in cui il gruppo Renault assumerà la leadership della transizione energetica”, Managing Director Renault Brand Italy & Country Head Italy.

Il powertrain della Mégane E-Tech Electric è stato sviluppato dall’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e sarà prodotto in due versioni da 130 e 218 CV con batterie da 40 e 60 kW, con un’autonomia fino a 470 km (WLTP, in funzione delle versioni).

La Mégane E-Tech Electric è dotata di frenata rigenerativa regolabile su 4 livelli e 26 sistemi di assistenza alla guida che la posizionano al top della categoria per comfort e sicurezza.