Renazzo, bambina di 10 anni investita da un Suv: è in gravi condizioni

Una bambina di 10 anni è stata investita da un Suv nei pressi di un incrocio a Renazzo: è ricoverata in prognosi riservata.

Paura Renazzo, comune in provincia di Ferrara, dove una bambina di 10 anni è stata investita da un Suv ed è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Orsola di Bologna: i medici l’avrebbero già sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Bambina investita da un Suv a Renazzo

L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 di giovedì 26 maggio 2022 in via Collari, all’incrocio con via Cavicchi. Secondo quanto ricostruito, la bimba stava camminando con la sua famiglia poco distante da casa quando una vettura proveniente da Bevilacqua l’ha travolta e fatta sbalzare in un fossato. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per stabilire cosa abbia causato l’investimento (tra le ipotesi la poca visibilità causata dalla vegetazione che sporge sulla strada).

Subito dopo i fatti, la bimba è stata soccorsa dai sanitari del 118 che, constatata la gravità delle sue ferite, l’hanno trasportata in ospedale con l’elisoccorso. Attualmente è ancora ricoverata in prognosi riservata con numerosi traumi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Nelle ore successive all’incidente i medici hanno effettuato un delicato intervento chirurgico.

Bambina investita da un Suv a Renazzo: “Siamo sconvolti”

Queste le parole di un residente in merito alla vicenda: “Siamo tutti sconvolti, più volte abbiamo segnalato la pericolosità della strada, la poca visibilità e l’alta velocità delle auto che percorrono il drittone.

Non è la prima volta che accadono incidenti“.