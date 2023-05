Renco Spa punta sul green e investe oltre cento milioni di euro in Italia

Roma, 15 mag. (askanews) – Punta sull’Italia e sul green la Renco, azienda che si occupa di sviluppo e produzione di impiantistica industriale e di gestione di grandi infrastrutture, con sede a Pesaro, che annuncia investimenti in Italia nel prossimo biennio per oltre cento milioni di euro. Un impegno, come ha detto il presidente di Renco Spa Giovanni Gasperini, nel giorno della presentazione del bilancio di esercizio 2022 e delle previsioni di esercizio 2023, confermato da una serie di progetti alcuni già operativi, altri in via di realizzazione, come l’impianto per il trattamento dei fanghi per l’autorità portuale di Ravenna; l’installazione degli elettrocompressori a Messina, Malborghetto e Poggio Renatico per Snam Rete o il parco eolico a Salinella in Calabria per fare qualche esempio. Un gruppo che vuole rientrare con forza nel mercato italiano.

“Renco è un’impresa che ha sempre avuto la sede a pesaro, ma per quarant’anni abbiamo fatto forse il 90 per cento del nostro fatturato all’estero, all’estero abbiamo imparato tanto, tutta la nostra expertise l’abbiamo sviluppata lavorando in mercati complicati, difficili, con clienti molto esigenti come possono essere quelli dell’energia e dell’oil&gas, ora le cose stanno cambiando, abbiamo intenzione di tornare in Italia, di tornare con forza e di tornarci non soltanto per lavorare ma anche per investire, pensi che per quest’anno e per il prossimo abbiamo un programma di investimenti che supererà i cento milioni” dice Gasperini.

Un’azienda che sta investendo su progetti green: “stiamo lavorando tanto su progetti green con tutte le tecnologie, quindi eolico, fotovoltaico, ma stiamo anche investendo nell’idrogeno che per noi è un importante risorsa per il futuro” spiega ancora Gasperini.

Un bilancio che conferma l’impegno dei progetti green nel settore delle costruzioni e in quello dell’energia.

Per l’AD Giovanni Rubini, “e’ particolarmente importante perchè questo bilancio consolida anche le nuove linee strategiche del piano industriale sul quale noi abbiano lavorato in questi ultimi anni, in particolare l’impegno dei progetti green dei progetti verdi, sia nel settore delle costruzioni che nel settore dell’energia e progetti sviluppati dalla società stessa, non più vincitori di gare, ma realizzatori di grandi progetti, realizzati dalla società attraverso l’apporto di finanza, tecnologia, partner industriali e lavoro lungo, ma proficuo e importante”.