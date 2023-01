Rende, incidente stradale fatale: morto anziano investito da un'auto

Non c'è stato nulla da fare per il 75enne

Terribile tragedia in provincia di Cosenza, dove nelle scorse ore un uomo anziano è stato travolto e ucciso per la strada da un’automobile.

Il fatto di cronaca è avvenuto ad Arcavacata di Rende, vicino ad una zona universitaria.

La dinamica dell’incidente: ecco la ricostruzione di cosa è avvenuto a Rende

Stando alle prime informazioni disponibili sull’incidente rese note dalle autorità locali, l’uomo (le cui generalità sono per ora ancora sconosciute) stava attraversando la strada quando è stato travolto all’improvviso (per cause ancora da accertare) da un’auto che stava transitando su quel tratto della Statale 107.

Inutili i soccorsi

La persona che era alla guida della vettura, resasi conto di quanto era appena accaduto, si è immediatamente fermata per cercare di prestare i primi soccorsi. Ma non è servito a nulla. Il 75 enne è infatti deceduto subito dopo essere stato colpito dal mezzo.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine (gli agenti della Polizia stradale e della Polizia municipale locale) che si sono recate subito sul posto per tutti gli accertamenti del caso e per cercare di ricostruire con precisione cosa fosse accaduto.

Nel frattempo, il tratto della Statale dove è avvenuto l’incidente mortale è stato momentaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni.