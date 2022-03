René De Silvestro medaglia d’argento nel gigante sitting

Ancora un bellissimo successo alle Paralimpiadi in Cina, con l'azzurro René De Silvestro che conquista la medaglia d’argento nel gigante sitting

René De Silvestro ha conquistato la medaglia d’argento nel gigante sitting, per lui è la seconda Paralimpiade e per l’Italia a questi giochi di Pechino 2022 è invece la quarta medaglia. Lo sciatore ha dunque conquistato il secondo podio nella specialità del Gigante maschile sitting ai Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022.

L’azzurro ha chiuso le due manche, come informano i media che sprizzano orgoglio nel dare la notizia, con un tempo complessivo di 1:57.50.

René De Silvestro medaglia d’argento, le due manche

Nello specifico De Silvestro è stato terzo con 1:00.02 nella first run e poi secondo con 57.48 nella seconda. La gara si è disputata sull’Ice River, il tracciato tecnico del National Alpine Skiing Centre di Yanqing.

De Silvestro è alla sua seconda Paralimpiade. Aveva già partecipato a quelle di Pyeong Chang nel 2018 e in quella occasione nel Gigante si classificò settimo.

Azzurri vicini al bottino della Corea del Sud

Per l’Italia si tratta della quarta medaglia in questi Giochi e come spiega Open la pattuglia azzurra si trova soltanto ad un podio dal bottino finale di quattro anni fa in Corea del Sud. Sulla pagina Facebook del presidente della Regione Veneto Luca Zaia è comparso un orgoglioso post.

“È arrivata una meravigliosa medaglia, com’è giusto che fosse per un atleta coraggioso e determinato com’è Renè. Sappiamo che ora sogna il podio nello slalom speciale… e tutto il Veneto farà un tifo da stadio!”.