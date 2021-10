Washington, 26 ott. (askanews) – L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il rocker Bruce Springsteen insieme per “Renegades – Born in the Usa”. Il libro, che esce in contemporanea mondiale, nasce da una conversazione sulla storia americana vista dagli occhi dei due protagonisti. A unirli una comune sensibilità e attenzione agli esclusi degli Usa.