Renew: Danti (Iv), 'sarà determinante in Europa e in Italia'

Renew: Danti (Iv), 'sarà determinante in Europa e in Italia'

Roma, 24 mag (Adnkronos) - “Renew farà di tutto perché non si passi da una maggioranza Ursula ad una maggioranza Giorgia. Ed anche per evitare che i popolari tradiscano la loro missione storica, con connubi innaturali. Per l’appunto dipende da noi, dipende dalla forza che a...

Roma, 24 mag (Adnkronos) – “Renew farà di tutto perché non si passi da una maggioranza Ursula ad una maggioranza Giorgia. Ed anche per evitare che i popolari tradiscano la loro missione storica, con connubi innaturali. Per l’appunto dipende da noi, dipende dalla forza che avrà Renew nel prossimo Parlamento Europeo”. Lo dice l’eurodeputato Nicola Danti (IV), vicepresidente del gruppo Renew Europe, al 'Riformista'.

“Siamo a Roma oggi per preparare le prossime elezioni europee, che saranno uno spartiacque decisivo. Più forti saremo in Italia, più possibilità ci saranno in Europa per avere una maggioranza fortemente europeista, attenta ai processi innovativi e schierata sempre a difesa delle democrazie in difficoltà o in guerra, come sta avvenendo in Ucraina. Da questo punto di vista il peso che avrà Renew sarà determinante”, conclude Danti.