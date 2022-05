Rentokil Initial tra le migliori imprese a conduzione femminile

Cernusco sul Naviglio (Milano), 11 mag. (askanews) – Con figure di spicco del management e l’intero Cda composto da donne la filiale italiana della multinazionale inglese Rentokil Initial ha ricevuto l’onoreficenza di bilancio del “Premio Industria Felix”. L’azienda è stata riconosciuta tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria ed è stata selezionata da Cerved attraverso un algoritmo di competitività.

L’impresa è leader mondiale nei servizi per le aziende nel settore della disinfezione, disinfestazione e sanificazione con il brand Rentokil, e dei servizi per l’igiene alle persone e agli ambienti con il brand Initial.

Elena Ossanna, presidente e amministratore delegato, sottolinea la soddisfazione per una leadership tutta al femminile che ha portato anche nel 2021 a una crescita del fatturato e degli utili.

“Devo dire che essere stati premiati come migliore imprese a conduzione femminile è stato un motivo di grande orgoglio. Infatti abbiamo un Cda tutto al femminile che vede me come presidente e amministratore delegato e poi due consiglieri, Francesca Ferretti come Legal e compliance director e Emma Mercer che è Cfo Europa.

Però non ci siamo fermati lì, ma abbiamo anche molte professioniste all’interno della nostra azienda un po’ a tutti i livelli dell’organizzazione. Abbiamo donne che coprono ruoli manageriali pari al 32 per cento del totale del management, che è una percentuale lodevole direi”.

Un successo riconfermato durante la pandemia.

“La nostra mission è chiara: vogliamo dare dei servizi che migliorino la qualità della vita delle persone proteggendo la loro salute e il loro benessere”.

Sul fronte della sostenibilità ambientale, l’azienda si è impegnata a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni entro il 2040 per tutta la propria flotta, un processo che è già iniziato due anni fa con la sostituzione dei mezzi di trasporto con veicoli elettrici. La filiale italiana è stata la prima del gruppo in Europa a rifornirsi completamente di energia elettrica da fonti rinnovabili.

“In conclusione le tematiche di sostenibilità abbracciano tutta la nostra strategia, e quindi le performance finanziarie sono anche una dimostrazione dell’impegno che abbiamo nei confronti dell’ambiente”.