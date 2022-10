Renzi attacca Nardella: “Vuole la segreteria Pd e attacca me”

Il "casus belli" degli autoveloz a Firenze e Matteo Renzi che addita Dario Nardella e spiega anche come mai: "Vuole la segreteria Pd e attacca me"

Con alcune dichiarazioni riprese dal Trirreno Matteo Renzi attacca Dario

Nardella: “Vuole la segreteria Pd e attacca me”. Il leader di Italia Viva va ormai dritto da qualche tempo contro il sindaco di Firenze con il quale ormai è duello aperto. E Renzi ha una sua personale chiave di lettura.

Renzi attacca Nardella: “Vuole il Pd”

Sarebbe quella che avendo visto Nardella in lizza per la segreteria del Pd dopo lo smacco elettorale punterebbe a raccogliere i voti dell’ala non ex renziana dei dem, contrapposta a quella per la quale correrebbe Stefano Bonaccini e per fare questo dovrebbe quindi incrociare le lame con il leader di Italia Viva. Pochi giorni fa Renzi, che a Firenze aveva totalizzato un 15%, era scoppiato il caso del “Comune-multificio”.

Il “casus belli” degli autovelox

Renzi aveva polemizzato sugli autovelox e Dario Nardella non aveva replicato ma Palazzo Vecchio si: con esponenti di Italia Viva ci si governa la città. Ma Renzi, secondo Repubblica, aveva fatto “sapere dal suo staff che ormai è rottura con Dario Nardella”. Il sospetto dalle parti del Pd fiorentino è che le multe siano state solo un pretesto e che le mire di Renzi siano altre. E il leader di Iv in queste ore ha calato la scure: l’idea è che Nardella adesso corre per il Pd ed avrebbe bisogno di acquisire “skill” per avere una possibilità entro marzo al Nazareno.