Renzi: Comunali? Un pareggio, chi vince si decide ai ballottaggi

Roma, 16 mag. (askanews) – “Secondo me è un pareggio, chi vince lo decidiamo dopo i ballottaggi, il secondo turno ha quella trentina di Comuni che faranno la differenza per attribuire all’uno o agli altri la vittoria”. Così Matteo Renzi ha commentato i risultati delle Amministrative. In particolare ad Ancona, dove andrà al ballottaggio Ida Simonella (Pd, Iv, Azione, Partito repubblicano, centristi per Ancona, liste civiche). Renzi ha invitato i candidati a “non andare a cercare la questua del voto grillino, perché credo che rischi di farti perdere”. “I progetti che funzionano sono quelli spiegati bene – ha poi sottolineato – ad Ancona ognuno farà come vuole e i candidati sindaci faranno come vogliono”.

