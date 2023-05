Home > Askanews > Renzi: futuro insieme ad Azione solo con lista unica ad Europee Renzi: futuro insieme ad Azione solo con lista unica ad Europee

Roma, 18 mag. (askanews) – “Noi abbiamo solo chiesto semplicemente di sapere se si vuole stare nello stesso gruppo. Condividiamo il futuro, sì o no? Io domando a quelli di Azione ‘volete stare nella lista insieme oppure no?’. Il primo punto per un futuro insieme è la lista alle europee. Secondo punto, vogliamo continuare gli attacchi personali? Se dobbiamo vivere un percorso insieme e io dalla mattina alla sera penso che tu sia un delinquente, un manigoldo, un mostro… Non si sta insieme”: lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite a Start su Sky Tg24.

