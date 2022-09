Renzi incontra i costruttori e “demolisce” Conte: “Fa politica in modo infame”

Renzi incontra i costruttori e "demolisce" Conte: "Un ex premier mi dice ‘vieni in piazza senza scorta', dopo avere evocato una guerra civile, è infame"

Matteo Renzi incontra i costruttori edili e “demolisce” Giuseppe Conte, per lui il leader dei Cinquestelle “fa politica in modo infame”. durante un incontro all’Associazione nazionale costruttori il leader di Italia Viva ammette con orgoglio di aver “goduto quando l’ho mandato a casa”, poi attacca il suo ex partito, il Pd.

Ha detto Renzi: “Un ex premier mi dice ‘vieni in piazza senza scorta’, dopo avere evocato una guerra civile, e io dico che questo è un modo infame di fare politica“.

Con i costruttori Renzi demolisce Conte

E ancora: “Quando vedo Conte, e penso che l’ho mandato a casa per portare Draghi, lui ci soffre e io ci godo sempre un po’ di più, lui fa questo voto di scambio vergognoso, perché almeno Achille Lauro lo faceva coi soldi suoi mentre lui lo fa coi soldi vostri.

E poi dice che se tolgono il Reddito di cittadinanza fa la guerra civile”. E sul fronte del Partito Democratico?

“Pd farmaco generico dei Cinquestelle”

“Il Pd è ormai il farmaco generico dei cinque stelle. Ed è molto triste per me, Letta è stato mandato a casa perché ha aumentato le tasse, è stato l’ultimo premier a farlo”. Poi Renzi ha incalzato: “Credo che Letta lunedì mattina debba ricevere un mazzo di rose dalla Meloni, con un fascio… rosso ovviamente.

La chiosa di Matteo Renzi è al vetriolo: “Il Pd ha giocato per perdere e devo dire che ci è riuscito, ha detto che avrebbe fatto l’accordo con i centristi, ma solo con Calenda. Quando poi mi sono messo in mezzo io, con l’idea del Terzo polo, Calenda si è trovato stretto ed è saltato l’accordo”.