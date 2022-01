Renzi: “Italia Viva vale il 13%, chi vive di sondaggi non vale niente”

Renzi esalta il risultato di Italia Viva a Roma e denigra i sondaggi che solitamente mettono il suo partito al 2%.

A seguito dei risultati delle elezioni suppletive di Roma centro – vinte dalla candidata del Pd Cecilia D’Elia – il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rimarcato sui social l’ottimo risultato ottenuto dal suo candidato, Valerio Casini, il 13%, ricordando come i sondaggi spesso commettano l’errore di sottovalutare la forza del partito dell’ex sindaco di Firenze.

“Ci prendevano in giro sul 2% – ha scritto Renzi – Poi mettiamo il simbolo di Italia Viva a Roma1 e prendiamo il 13%. Italia Viva vale il 13%, chi vive di sondaggi non vale niente”. In seguito lo stesso Renzi sottolinea come per il suo partito l’ipotesi di Berlusconi al Quirinale non sia percorribile.

Un successo dunque per Renzi, anche se non si può non notare che si tratti di un’elezione troppo poco indicativa dove il vincitore assoluto è stato l’astenzionismo.

Per eleggere il deputato che alla Camera andrà a sostituire Roberto Gualtieri si è infatti espresso solo l’11,33% degli aventi diritto. In molti ricordano poi a Renzi come il suo candidato sia arrivato comunque ultimo in una corsa principalemente a tre con la candidata del Pd, Cecilia D’Elia (59,43%), e del centrodestra, Simonetta Matone (22,42%).

A far da eco alle parole di Renzi sono arrrivate quelle simili di alcuni suoi colleghi di partito. Tra questi c’è Ivan Scalfarotto che, oltre a complimentarsi con il candidato Casini, parla di “un grande risultato per Iv”. E ancora, il renziano di ferro Luciano Nobili che, a margine di un video nel quale Giuseppe Conte dice che il partito di Renzi sia al massimo al 2%, scrive: “Italia Viva al 13%.

Dedicato a te”.