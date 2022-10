Renzi, l’attacco del leader di Italia Viva; “Accordo tra PD e M5S per lasciare fuori terzo polo”

Da parte del leader di Italia Viva Renzi sono arrivate dure parole contro PD e Cinque Stelle.

“Si tratterebbe di una lesione dei diritti dell’opposizione”, lo ha affermato il leader di Italia Viva Matteo Renzi dopo essere stato interpellato dai cronisti al Senato. L’attacco fatto da Renzi è durissimo: PD e Movimento 5 Stelle avrebbero fatto un accordo “per lasciare fuori il terzo polo dalle cariche che spettano alle opposizioni”.

A tale proposito, Renzi ha messo in guardia da quello che potrebbe accadere: “Se succede il giorno dopo c’è una polemica istituzionale enorme perché hanno violato le regole e a quel punto chiederemo il Copasir”.

Renzi denuncia: “Accordo tra PD e M5S per lasciarci fuori”

Il leader di Italia Viva ha spiegato in che modo dovrebbe avvenire la ripartizione dei posti all’opposizione: “Sono sette […] tre alla Camera e tre al senato più il Copasir.

La settimana prossima si eleggono i primi sei: due vicepresidenti alla Camera e due al Senato e un questore per ciascuna Camera”.

Ha poi proseguito: “Nel 2013 il Pd mise alcuni a votare Di Maio. Bisogna che al Senato un vicepresidente rimanga al terzo polo e ragionevolmente il M5s deve cedere, che sono arrivati secondi. Ma hanno fatto un accordo blindato”.

Sui capigruppo del Terzo Polo in Parlamento: “Abbiamo già fatto l’accordo”

Non ultimo – riporta ANSA – per ciò che riguarda i capigruppo del Terzo Polo in Camera e Senato, Letta ha spiegato che cosa accadrà: “Credo che quello alla Camera sarà di Azione e quello al Senato di Italia viva. Abbiamo già fatto l’accordo”. e sulla possibilità di scegliere due donne ha infine osservato: “Vorrei segnalare che il Pd ha eletto il 29% di donne e noi il 46%, poi credo che faremo come sempre la parità…”.