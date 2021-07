Renzi: leader Iv, 'qualcuno indagherà su violazione segreto indagine?'

Roma, 16 lug (Adnkronos) – "Devo fare i complimenti per la scelta di comunicare alla stampa la notizia dell’indagine: chiunque sia stato (lo sapremo? Qualcuno indagherà per violazione del segreto?) la tempistica e stata davvero fantastica. Qualcuno forse preferisce che non si parli delle cene romane per il Csm, dello scandalo dei ventilatori cinesi, delle sentenze della Cassazione, che hanno smentito quattro volte i Pm di Open.

Pace, noi continueremo a farlo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews a proposito dell'ultima indagine che lo ha coinvolto.