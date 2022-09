Renzi: l’unico che fa campagna elettorale per la destra è Letta

Roma, 6 set. (askanews) – Da Milano, Matteo Renzi replica a chi dice che il terzo polo in effetti favorisce la destra tornando ad accusare il PD: “L’unico che sta facendo campagna elettorale a tempo pieno per la destra si chiama Enrico letta. Ha cominciato chiedendo di aumentare le tasse, ha proseguito attaccando noi, ha restituito alla vita il Movimento 5 Stelle e come se non bastasse sta sbagliando tutto, dicendo che non è per il Jobs Act cioé per il lavoro ma è per il reddito di cittadinanza.

L’unico modo per fermare la cavalcata della destra in queste elezioni è che Letta smetta di fare campagna elettorale per loro. Io non ho che da dire che il voto a calenda, Azione e Italia Viva è l’unico voto utile di queste elezioni”.