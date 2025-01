Renzi: Meloni bravissima a comunicare ma i problemi veri restano

Firenze, 11 gen. (askanews) – “Cerchiamo di parlare del futuro del paese, perché ci sembra che si parli di tante questioni di cui ai cittadini non interessa, poi ci sono i treni bloccati, gli stipendi bloccati e le liste d’attesa bloccate”. Lo ha detto Matteo Renzi arrivando al teatro Cartiere Carrara, a Firenze, per la kermesse Next. “Con Giorgia Meloni non c’è un’emergenza democratica ma un’emergenza educativa e culturale”, ha attaccato il leader di Italia viva.

“La presidente del Consiglio è bravissima a comunicare, però non sta risolvendo un problema della vita quotidiana degli italiani: le bollette del gas aumentano, le multe con l’aumento che ha fatto Salvini impattano sul bilancio delle famiglie, gli stipendi non crescono, i trasporti pendolari e a lunga percorrenza sono fermi”, ha rilanciato Renzi.

“Io ritengo Giorgia Meloni una influencer e anche per questo le dedicheremo un 2025 non solo di critiche ma di proposte. Giorgia Meloni appare fortissima perché appare tutti i giorni sui quotidiani come quella che dice le cose che la gente si vuol sentire dire ma nella quotidianità i problemi rimangono” ha detto il leader di IV.