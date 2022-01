Renzi ha fatto il punto sull'elezione del PdR svelando il timore di molti esponenti del centrosinistra che votasse la Casellati per fare il Presidente del Senato.

Matteo Renzi ha rivelato alcuni retroscena sull’elezione del Capo dello Stato tra cui la preoccupazione di Letta e di alcuni democratici che pensavano che avrebbe votato la Casellati pur di fare il Presidente del Senato. Ha inoltre dato un giudizio sull’operato del suo omonimo leghista.

Quirinale, Renzi sulla Casellati

Intervistato dal Corriere della Sera, il leader di Italia Viva ha svelato che i rapporti con il Partito Democratico si sono tranquillizzati “quando hanno capito che non avrei mai fatto asse sulla Casellati, perché in tanti pensavano che l’avrei votata pur di avere la presidente di Palazzo Madama“. Dopo aver lasciato intendere lo scambio proposto, ha ribadito di non combattere contro tutti per un tornaconto personale ma per le sue idee.

E dunque, “quando davanti ad un caffè ho chiarito a Letta che non avrei mai accettato lo scambio di poltrone, è cambiato il clima e abbiamo lavorato meglio”.

Quirinale, Renzi su Salvini

Renzi si è poi espresso sulla gestione dell’elezione da parte di Matteo Salvini definendolo un grande sconfitto. Accusandolo di aver scambiato la ricerca del presidente della Repubblica con quella del super ospite a Sanremo (“Cercava il nome a effetto“), ha ritenuto che si sia mosso senza logica.

Quando un pomeriggio, ha spiegato, “è sparito tre ore per andare a casa di Cassese, ho sperato che almeno gli tornasse utile la lezione di diritto che il professore avrà provato a dargli, anche perché per me lui è in assoluto il migliore“. E invece nulla, ha concluso il senatore: una volta voleva l’accordo con Letta, poi con Conte, poi con Meloni, poi con Italia Viva, ma alla fine è riuscito nel risultato di scontentare tutti a cominciare dai suoi.